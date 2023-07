Operação do MP e da Polícia Civil mira suspeitos de fazerem 'gatos' em oleodutos da Transpetro

O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Publico do Rio (MPRJ), e a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) fazem, nesta quarta-feira, uma operação que mira suspeitos de furtar combustível diretamente de oleodutos da Transpetro.

Os agentes visam a cumprir 47 mandados de busca e apreensão. A ação acontece no Rio e em outros quatro estados. Ela foi batizada de Exagogi, que significa extração, em grego.

Alvos

Um dos alvos é um policial militar lotado no 32º BPM (Magé). Ele é suspeito de ser o braço armado do bando. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa e pela Auditoria da PM. Eles são cumpridos simultaneamente no Rio, em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais e no Espírito Santo.

A operação tem o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e dos Gaecos dos estados onde há buscas. No Rio, as equipes estão nos seguintes municípios: Sapucaia, Cabo Frio, Macaé, Quissamã, Pinheiral, Bom Jesus de Itabapoana, Carapebus, São João de Meriti, São Gonçalo, São Fidélis, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo, além dos bairros do Centro e de Campo Grande, na capital