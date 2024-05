OAB adia segunda fase de exame no Rio Grande do Sul devido às chuvas

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou nesta terça-feira, 7, que irá adiar a segunda fase do seu exame no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas no estado. A prova está prevista para ser aplicada no dia 19 de maio em todo o Brasil. Uma nova data para o Rio Grande do Sul ainda será definida.

A medida atinge a prova prático-profissional da 40ª edição do Exame de Ordem Unificado (EOU). A realização da prova no resto do país segue mantida.

Na semana passada, o governo federal resolveu adiar nacionalmente o Concurso Nacional Unificado (CNU), que estava previsto para ocorrer no domingo. Foi cogitado postergar apenas a realização no Rio Grande do Sul, mas o governo temeu que isso pudesse levar a uma judicialização.