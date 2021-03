Bancos, Poupatempo e comércio; veja o que abre e fecha no Carnaval 2021

O ponto facultativo do Carnaval 2021 foi cancelado no Estado de São Paulo e em outras regiões do país. Veja o que abre e o que fecha na segunda e na terça-feira da semana que vem.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que não haverá atendimento ao público nas agências na segunda e na terça de Carnaval. Na quarta-feira, o atendimento retorna, mas somente a partir das 12h,

O comércio deve variar, com lojas abertas ou fechadas, uma vez que o Carnaval não é feriado.

Os serviços de saúde continuam funcionando normalmente em todo o país.

Em São Paulo, Poupatempo e Detran funcionarão normalmente na segunda, terça-feira e quarta-feira. No entanto, no Rio, o Detran não irá funcionar na segunda nem na terça-feira.

Serviços de transporte coletivo, ônibus, trens e metrô funcionarão normalmente durante o Carnaval 2021 no Estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro.

Os serviços públicos seguem em funcionamento normal, tanto em São Paulo quanto no Rio, em razão do cancelamento do ponto facultativo.