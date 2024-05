O que abre e o que fecha em SP no feriado de Corpus Christi

Por causa do feriado de Corpus Christi, nesta quinta, e o ponto facultativo, na sexta, alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado em São Paulo.

Muitos hospitais na cidade e na região metropolitana manterão atendimentos de emergências e alguns postos de saúde terão mudanças no horário de operação. Outros serviços esseciais como bancos, correios e os comércios também funcionarão sob uma nova dinâmica.

Para quem precisar se locomover por meio do transporte público, as frotas de ônibus, trens e o metrô realizarão uma operação especial para o feriado.

Veja a seguir como fica o funcionamento de serviços na cidade de São Paulo

Saúde

Os hospitais estaduais continuarão operando normalmente para atendimentos de emergência, tanto nos prontos-socorros quanto nas áreas de internação e centros cirúrgicos.

Na sexta-feira, 31, os postos Clínicas, Mandaqui e Osasco também funcionarão das 8h às 16h, enquanto os demais permanecerão sem expediente.

As unidades da Farmácia Dose Certa estarão fechadas no feriado e funcionarão normalmente na sexta-feira.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FMEs) não abrirão na quinta-feira. No dia seguinte, as unidades de Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, Hospital João Paulo II, Bauru, Campinas – Setembrino, Vila Mariana, Mogi das Cruzes, Maria Zélia, Hospital das Clínicas – FMUSP ICR e Hospital João Paulo II funcionarão normalmente. As outras unidades permanecerão fechadas.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) também estarão fechados durante o feriado de Corpus Christi.

Doação de sangue

Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas e Regional de Osasco estarão abertos excepcionalmente na quinta-feira, 30 das 8h às 16h. As outras unidades de sáude estarão fechados.

Bancos

Todas as agências bancárias do país não vão abrir na quinta-feira, 30. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), carnês e contas com vencimento na data podem ser pagas no dia 31 de maio, sem cobrança de juros. Os bancos vão abrir normalmente na sexta-feira.

O Pix vai continuar funcionando normalmente. Já as áreas de caixas eletrônicos podem abrir, dependendo da decisão da instituição bancária.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados na quinta-feira, 30. As atividades presenciais serão retomadas na sexta-feira, 31, mediante agendamento prévio de data e horário.

Correios

As agências vão ficar fechadas durante o feriado, nesta quinta-feira. O atendimento será retomado na sexta-feira, 31 de maio.

Lotéricas

Segundo a Caixa Econômica Federal, a abertura ou fechamento das lotéricas fica a critério dos donos dos estabelecimentos.

Shoppings e comércio de rua

O funcionamento das lojas e do comércio de rua será opcional, mesmo nas cidades onde o Corpus Christi é considerado apenas ponto facultativo.

Já os shoppings deverão operar em horário reduzido: as lojas abrirão das 14h às 20h, enquanto as praças de alimentação e áreas de lazer funcionarão das 12h às 21h.

Rodízio de veículos em SP

Na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos estará suspenso na quinta-feira, 30. Na sexta-feira, 31, a restrição de circulação para veículos com placas finais 9 e 0 também será suspensa, de acordo com o decreto publicado pela prefeitura no Diário Oficial.

O rodízio voltará a vigorar apenas na segunda-feira, dia 3.

Agências da Sabesp

Todas as agências de atendimento presencial da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) estarão fechadas no feriado de Corpus Christi.

Linhas de metrô

As linhas da ViaQuatro, ViaMobilidade e ViaMobilidade 8 e 9 terão um esquema de funcionamento diferente para o feriado e ponto facultativo. Veja:

Linha 4-Amarela

A Linha 4-Amarela vai operar com demanda de feriado e fim de semana, e regular a oferta de trens e colaboradores se necessário.

Linha 5-Lilás

A Linha 5-Lilás vai operar com demanda de feriado e fim de semana, e regular a oferta de trens e colaboradores conforme necessário.

Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Durante o feriado de Corpus Christi, na sexta-feira, as linhas 8 e 9 funcionarão com intervalos de 10 minutos, das 10h às 15h. Os intervalos serão de 16 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

Na sexta-feira, a linha 8-Diamante terá:

Intervalo de cerca de 12 minutos entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda.

Intervalo de até 06 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Barueri.

Intervalo de cerca de 14 minutos entre as estações Barueri e Itapevi (estratégia de looping – ida e volta dos trens no trecho entre estações de maior carregamento de passageiros para a redução dos intervalos).

Já a Linha 9-Esmeralda terá:

Intervalo de cerca de 9 minutos entre as estações Osasco e Pinheiros.

Intervalo de cerca de 5 minutos entre as estações Pinheiros e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal (estratégia de looping – ida e volta dos trens no trecho entre as estações de maior fluxo de passageiros para a redução dos intervalos).

Linhas 1, 2 e 3 do Metrô

As estações da Linha 1-Azul contarão reforço da frota de trens em circulação. O Metrô vai dispor de trens reservas para atender às linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, em caso de aumento de demanda.

Para a Parada do Orgulho LGBT+, que acontece no domingo, 2, na Avenida Paulista, a oferta de trens do Metrô será maior, contando também com trens reserva, que serão incluído na operação em caso de necessidade. Essas estações poderão ter acessos fechados em caso de necessidade de controle do fluxo.

Programação cultural

De acordo com o governo do estado, diversas instituições e serviços culturais vão funcionar no feriado de Corpus Christi. Mas, alguns locais estarão fechados. Veja:

Museus

Pinacotecas – 10h às 18h

Memorial da Resistência – 10h às 18h

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo – 10h às 17h

Museu da Língua Portuguesa – 9h às 16h30

Museu de Arte Sacra – Fechado

Museu das Favelas – 10h às 17h

Museu Catavento – 9h às 17h (bilheteria até às 16h)

Museu da Imagem e do Som (MIS) – 10h às 18h

MIS Experience – 10h às 19h

Museu do Futebol – 9h às 17h

Museu Casa das Rosas – 10h às 17h30

Museu Casa Guilherme de Almeida – 10h às 18h

Museu Casa Mário de Andrade – 10h às 18h

Museu Casa de Portinari – 9h às 18h

Museu da Imigração – 9h às 18h (bilheteria até às 17h)

Museu do Café – 9h às 18h (bilheteria até às 17h)

Museu das Culturas Indígenas – 9h às 20h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – 9h às 18h

Museu Índia Vanuíre – 9h às 20h

Paço das Artes – 12h às 18h

Bibliotecas

Biblioteca Parque Villa-Lobos – 9h30 às 18h30

Biblioteca de São Paulo – 9h30 às 18h30

Teatro