Nunes Marques dá 24 horas para Meta analisar o canal 'Exército do Lula' no WhatsApp

RESUMO ＋ A três dias do segundo turno, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, deu 24 horas para a Meta, dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, apresentar relatório técnico sobre o canal “Exército do Lula”. A decisão apura possível comportamento coordenado irregular no canal administrado pelo deputado André Janones (Rede-MG).

A três dias do segundo turno, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, determinou que a Meta apresente, em 24 horas, um relatório técnico sobre o canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). A medida atende a um pedido da campanha do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Nunes Marques solicitou que a Meta investigue a possível existência de comportamento coordenado irregular, incluindo sincronização de atividades, replicação sistemática de mensagens e articulação entre contas, canais e plataformas.

A campanha de Flávio acusa o grupo de tentar influenciar os resultados de buscas no Google. Segundo a alegação, os participantes seriam orientados a pesquisar termos específicos e a publicar hashtags na rede social X (antigo Twitter).

O relatório deverá detalhar os padrões de engajamento, alcance e compartilhamento das publicações, além de identificar eventuais anomalias estatísticas e mecanismos que possam aumentar artificialmente a visibilidade dos conteúdos.

A empresa também deverá informar se houve publicidade paga ou impulsionamento, como ocorreu a circulação de mensagens encaminhadas e de conteúdos excluídos ou modificados e quais medidas foram adotadas para cumprir o plano de conformidade. A decisão ainda exige que a Meta explique os critérios técnicos usados para distinguir uma mobilização legítima de um comportamento coordenado potencialmente irregular.

Além disso, o TSE determinou que o Google informe se identificou amplificação coordenada dos termos e hashtags citados entre 18 e 20 de outubro de 2026, inclusive em buscas em alta, sugestões de pesquisa e assuntos do momento.

Entenda a disputa envolvendo o canal

O caso teve início com questionamentos da campanha de Flávio Bolsonaro sobre o cumprimento das obrigações assumidas pelo WhatsApp perante o TSE. Em 11 de outubro, Nunes Marques determinou a suspensão do canal, a preservação dos registros e a abertura de um regime de supervisão regulatória direta.

Nos dias seguintes, o ministro condicionou a retomada do canal à comunicação de seu endereço à Justiça Eleitoral e, em 14 de outubro, determinou o restabelecimento da página, medida cumprida pela plataforma.

Em decisão de 22 de outubro, Nunes Marques reconheceu a perda de objeto do procedimento administrativo original e determinou seu encerramento sem resolução do mérito. O ministro considerou que o canal havia sido restabelecido, que a empresa prestara as informações solicitadas e que a análise do cumprimento do plano de conformidade já era acompanhada em outro processo no tribunal.

A extinção, segundo a decisão, não interrompe a supervisão regulatória da Meta, que continuará em procedimento separado. O ministro também ressaltou que eventuais excessos que não estejam relacionados ao descumprimento do plano de conformidade devem ser apurados pelas vias eleitorais cabíveis.