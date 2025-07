'Não queremos arroubos e nem instabilidade', diz Motta em jantar de Doria em São Paulo

Um jantar na casa do ex-governador de São Paulo, João Doria, reuniu lideranças em apoio ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), na noite desta segunda, 30, na capital paulista.

O encontro, no Jardim Europa, bairro nobre da cidade, é uma homenagem de Doria a Motta e ocorre em meio à crise entre o Congresso e o governo Lula (PT) devido à derrubada do IOF.

Durante o jantar, Motta afirmou que não querer "arroubos nem instabilidade". A declaração ocorre após o deputado dizer a aliados que, se o governo recorrer ao STF para contrapor a decisão dos congressistas, a crise iria escalar.

"A votação da última semana foi um retrato de um parlamento muito aguerrido, pronto pra fazer um enfrentamento a favor do país. Não queremos arroubos e nem criar instabilidade. Momentos como esse são importantes. Quando eu assumi essa função eu sabia o tamanho da responsabilidade. É uma posição complexa e desafiadora, mesmo em momentos de divergência buscamos oportunidade de impulsionar o Brasil através da política", disse Motta, durante o encontro.

Entre os presentes, estão lideranças como Gilberto Kassab (presidente do PSD e secretário estadual de Governo e Relações Institucionais), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central. A lista de convidados tem ainda 50 empresários, o que fez o jantar ser visto como uma demonstração de apoio do setor a Motta — embora estivesse marcado antes da escalada da crise.

"Hugo (Motta) tem se revelado uma grande liderança, dedicado às causas do Brasil. O empresariado aplaude sua postura, equilíbrio e firmeza. O País espera gestões públicas eficientes e comprometidas com o controle fiscal. Parabéns Hugo Motta", disse Doria, em postagem durante o jantar.

O aumento do OIF enfrentava críticas dos empresários e da chamada Faria Lima. Entre os presentes estão nomes de empresários e executivos como Cláudio Lottenberg (presidente do conselho deliberativo do Einstein), Roberto Musto (executivo do BlueBank) e Antonio Alban, presidente Confederação Nacional da Indústria.

"Ao longo dessa semana, houve um movimento crucial para a vida do país, liderado pelo Hugo Motta. Ele fez a defesa de um princípio que atende todo o Brasil. Ele se colocou e convenceu seus colegas da Câmara e do Senado de que a decisão tomada não era contra o presidente Lula, mas sim uma decisão a favor do Brasil. Eu mandei uma mensagem pra ele essa semana e agora reafirmo: Hugo, você é o herói do Brasil", disse Doria aos presentes, durante o jantar.

É o segundo encontro de Motta com Doria neste mês. No dia 11, ambos participaram do 2º Brasília Summit, promovido pelo Lide, grupo empresarial de Doria, no Hotel Brasília Palace, na capital federal.

O jantar teve início por volta das 21h. Também eram esperados o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o vice-governador paulista, Felício Ramuth (PSD).