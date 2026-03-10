Brasil

Ministro do Trabalho vai à CCJ da Câmara debater fim da escala 6x1

Luiz Marinho participa de reunião nesta terça para discutir propostas que reduzem jornada de trabalho

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 10 de março de 2026 às 07h59.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participará nesta terça-feira, 10, de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para discutir propostas que tratam do fim da escala 6x1 no mercado de trabalho brasileiro.

O encontro está marcado para as 14h e atende a um requerimento do deputado Paulo Azi (União Brasil-BA), relator das propostas na comissão.

Antes de avançar no Congresso, o texto precisa passar pela CCJ. Depois dessa etapa, seguirá para análise em uma comissão especial e, posteriormente, para votação no plenário da Câmara.

Segundo Azi, a expectativa é que a votação no colegiado ocorra entre março e abril.

Governo trata tema como prioridade

O fim da escala 6 dias de trabalho para 1 de descanso é considerado uma pauta prioritária pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em pronunciamento no Dia Internacional da Mulher, no último sábado, Lula defendeu a mudança no modelo de jornada. Segundo o presidente, a medida poderia beneficiar especialmente mulheres que acumulam trabalho formal e tarefas domésticas.

“Muitas vezes é uma escala dupla. Por isso, é preciso avançar no fim da escala 6x1. Está na hora de acabar com isso para que as pessoas possam ficar mais tempo com a família, descansar e viver”, afirmou.

Propostas em discussão no Congresso

Uma das propostas em debate é a PEC apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP) no início do ano passado.

Outra proposta que tramita em conjunto é do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), apresentada em 2019, que prevê a redução da jornada semanal para 36 horas ao longo de dez anos.

O governo tem defendido a substituição do modelo atual por uma jornada 5x1, com cinco dias de trabalho e dois de descanso.

Ao justificar o convite ao ministro, Azi afirmou que o debate deve incluir a viabilidade econômica da proposta, os custos operacionais para empresas, possíveis impactos na informalidade e eventuais políticas de proteção ao trabalhador.

O deputado também defende a realização de audiências públicas para aprofundar a discussão antes da votação das propostas no Congresso.

*Com O Globo

