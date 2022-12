Ministro do Gabinete de Segurança Institucional será ouvido na Câmara na quarta

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira, 7, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. Ele deve prestar esclarecimentos sobre as suspeitas de "ataques ao 7 de setembro e a escalada da violência política pela extrema direita".

O ministro foi convocado a pedido do 1º vice-presidente da comissão, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), depois que Augusto Heleno deixou de comparecer à comissão no fim do mês passado para falar sobre supostas interferências do governo em investigação da Polícia Federal envolvendo Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente da República. O ministro alegou problemas de saúde para não vir à Câmara.

Diferentemente do convite, na convocação a autoridade é obrigada a comparecer à Câmara sob risco de cometer crime de responsabilidade em caso de ausência.

A audiência será realizada no plenário 9, a partir das 10h30.

LEIA TAMBÉM:

Comissão aprova projeto que prevê limite para o uso de dinheiro vivo

PEC da Transição: relator propõe flexibilizar teto por 2 anos e calcula impacto em R$ 198,9 bi