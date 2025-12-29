Metrô SP: obras interrompem fluxo da Linha 11-Coral nesta segunda

Os trens da linha 11-Coral da CPTM param de circular entre as linhas Corinthians-Itaquera e Tatuapé nesta segunda-feira, 29.

O fluxo será normalizado a partir da próxima quarta-feira, 7 de janeiro.

Durante o período, a operação da linha nos trechos entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera, e entre Tatuapé e o terminal Palmeiras–Barra Funda, não será afetada.

Por que o fluxo na linha 11-Coral será interrompido?

A circulação dos trens em parte do trecho da linha 11-Coral será suspensa para passagem da tuneladora utilizada na expansão da linha 2-Verde do metrô.

A máquina Shield, conhecida como 'Tatuzão', irá escavar os túneis em uma área de solo arenoso que fica na região da futura estação Penha, que é próxima da linha Coral.

Segundo o governo paulista, a interrupção é uma medida adicional de segurança.

Além da desativação temporária do trecho Corinthians-Itaquera a Tatuapé, o solo também será monitorado continuamente.

Após o serviço na área, o 'Tatuzão' segue para o poço de ventilação Soares Neiva, localizado antes da futura estação Aricanduva.

As mudanças na rota são informadas por meio dos canais oficiais do Metrô SP e CPTM e em vídeos exibidos nos veículos e estações.

Rotas alternativas

Uma das sugestões de rotas alternativas para os usuários do trem é a linha 3-Vermelha do metrô, que oferece integração gratuita nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé.

A estação Brás também poderá ser utilizada para locomoção entre as duas linhas.

A linha 12-Safira é outra alternativa e os passageiros podem realizar transferências nas estações Calmon Viana, Tatuapé e Brás.

Reforço no fim de ano

Durante o período, a linha 3-Vermelha começa a funcionar a partir das 4h para acompanhar o horário de abertura da CPTM.

Entre 4h e 4h40, a operação é exclusiva entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé.

Após o intervalo, a linha opera em toda a extensão.

Em paralelo a essa mudança, entre esta segunda-feira, 29, e quarta-feira, 31, haverá reforço no atendimento de passageiros com a operação 'Paese'.

A medida oferece ônibus gratuitos para o trajeto entre Tatuapé e Corinthians-Itaquera via Radial Leste nos horários de pico.

Entre 5 e 7 de janeiro, a ação será realizada novamente.