Ato pró-democracia organizado por torcidas em SP tem contronto com PM

Há pouco neste domingo, 31, a Polícia Militar dispersou com bombas o protesto a favor da democracia e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, no vão livre do Masp. Imagens da Globonews e da CNN Brasil mostram a tropa de choque avançando contra os manifestantes, que revidavam com pedras. Eles usam preto e são ligados a torcidas organizadas e movimentos sociais.

Cerca de 30 minutos antes, a PM já havia usado bombas de efeito moral para impedir um conflito entre dois manifestantes antigoverno e a favor de Bolsonaro, na altura de uma das entradas da estação Trianon-Masp, na Avenida Paulista. (Equipe AE)

Panelaços

Enquanto manifestantes antigoverno Jair Bolsonaro entram em confronto com a Polícia Militar na Avenida Paulista, panelaços e protestos contra o presidente ocorreram em alguns bairros de São Paulo

Nas redes sociais há registros de gritos e panelaços nos bairros da Bela Vista, Santa Cecília, República, Perdizes, Vila Buarque, Pinheiros e Consolação. Críticos do presidente gritam “fora, Bolsonaro” e se referem ao presidente da República como “fascista”.

Ato rolando agora na Av. Paulista em frente ao MASP "Doutor eu não me engano, o bolsonaro é miliciano" Sem dúvidas mais um marco na história de luta dos Gaviões da Fiel.#gavioes #gavioesdafiel #Antifas pic.twitter.com/JboQoSNCC7 — Alvinegro da Fiel (@alvinegrofiel) May 31, 2020

Gaviões da Fiel, em ato de torcidas antifascistas na avenida Paulista, no início da tarde deste domingo, pedindo por democracia. pic.twitter.com/cIBRLaUOGj — Kaique Dalapola (@KaiqueDalapola) May 31, 2020