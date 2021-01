Maia pede convocação de parlamentares para discutir Amazonas e vacinação

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou nesta sexta-feira, 15, que pedirá ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que convoque a Comissão Representativa do Congresso para debater a situação da saúde no Amazonas e a vacinação contra a covid-19. Formado por 16 deputados e sete senadores, o colegiado é temporário, responsável por reuniões em caráter emergencial durante o recesso parlamentar, entre 23 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021.

O objetivo principal do pedido é que os parlamentares discutam um plano de emergência para lidar com a crise em Manaus, onde há falta de oxigênio nos hospitais, o que tem levado a mortes por asfixia. “Não podemos nos omitir!”, declarou Maia, no Twitter. Outro assunto que, na opinião dele, deve ser tratado pela comissão é a vacinação contra a covid-19.

“Vou encaminhar agora à tarde ao presidente do Congresso, @davialcolumbre, um pedido de convocação da Comissão Representativa para que possamos discutir a tragédia que está acontecendo em Manaus e também todo processo que envolve a vacinação no país”, anunciou o presidente da Câmara. Segundo ele, “é mais do que urgente que o Parlamento esteja de portas abertas, trabalhando para encontrar soluções para essa situação tão drástica e urgente”.