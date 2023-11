Após vitória de Milei, petrolífera da Argentina dispara 38% na bolsa com promessa de privatização

As ações da estatal argentina de petróleo YPF são negociadas em alta de 38% na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) nesta segunda-feira, 20. A forte alta ocorre pouco após o presidente eleito Javier Milei reafirmar os planos de privatizar "tudo o que puder estar nas mãos do setor privado", inclusive a petrolífera.

"A YPF e a Enarsa têm um papel. Desde que essas estruturas sejam racionalizadas, elas serão colocadas para criar valor para que possam ser vendidas de uma forma muito benéfica para os argentinos", afirmou Milei em entrevista à "Rádio Mitre".

Javier Milei foi eleito presidente da Argentina neste domingo, 19, com 55,69% dos votos contra 44,30% do candidato de situação Sergio Massa.

Quanto vale a YPF?

A YPF já vinha de forte alta nos dias anteriores ao pleito. Na sexta-feira, 20, os papéis da companhia subiram 10% na bolsa de Buenos Aires. Nesta segunda, no entanto, a bolsa da capital argentina segue fechada devido ao feriado do Dia da Soberania Nacional. Com a alta de hoje, os papéis passam a acumular no ano uma alta próxima de 70% em dólar.

Seu valor de mercado é próximo US$ 15 bilhões. A petrolífera, se fosse brasileira, seria a segunda maior do país, apenas da Petrobras, que vale US$ 105 bilhões. A PetroRio, segunda maior do setor brasileiro de petróleo, vale US$ 8,5 bilhões.