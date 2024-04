Lula sai em defesa de Nísia e pede que ministra fale diretamente à população

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu em defesa e demonstrou apoio à gestão da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Em meio à pressão na gestão da pasta nas últimas semanas, Lula disse que recomendou a Nísia a "falar grosso" e cobrou que ela, sempre que possível, se dirija à população para prestar esclarecimentos.

"Outro dia, em reunião dos ministérios, eu disse para dizer que ela tinha que falar grosso na questão da Saúde. Estava aquele problema dos hospitais do Rio de Janeiro. A Nísia respondeu para mim o seguinte: 'Eu não posso falar grosso, porque eu sou mulher eu falo manso.'", contou Lula, em entrevista coletiva de imprensa para prestação de contas do Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 8, no Palácio do Planalto.

E acrescentou: "Acho que a Nísia, falando manso como ela falou, posso até achar que alguém pode não gostar de você, mas duvido que tem alguém que não acredite em cada palavra que você fala."

Na avaliação do presidente da República, Nísia fala com "alma e consciência das pessoas". "A questão da saúde no Brasil precisa, sempre que possível, a ministra da Saúde se dirigir ao povo brasileiro, e hoje temos mecanismos para isso, porque muitas vezes o povo precisa de orientação", cobrou.