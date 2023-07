Lula diz que Desenrola já 'limpou' o nome de 2 milhões de brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira que o Desenrola já zerou a dívida de mais de 2 milhões de pessoas em três dias. O programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal começou a valer na última segunda-feira.

"Em apenas três dias já foram mais de 2 milhões de pessoas desnegativadas através do programa Desenrola Brasil. É para isso que estamos trabalhando: nome limpo na praça para que brasileiros e brasileiras possam voltar a ter crédito", escreveu Lula nas redes sociais.

Em sua live semanal, Lula nesta terça-feira, Lula afirmou que o objetivo do governo é conseguir recuperar o consumo de 72% da população endividada do país. O programa Desenrola Brasil pretende renegociar dívidas e limpar o nome de brasileiros com dívidas em atraso.

Como mostrou o GLOBO, bancos que aderiram ao programa oferecem parcelamentos de até dez anos e descontos de até 96% no montante em atraso no caso de quitação à vista. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo liberou R$ 50 bilhões em créditos presumidos para os bancos.

Comprometimento dos bancos

Além de estabelecer uma negociação direta com os devedores, os bancos que aderiram ao Desenrola se comprometeram a limpar o nome de “negativados” com dívidas de até R$ 100 até 31 de dezembro de 2022, ainda que o débito se mantenha em aberto. Em troca, o Ministério da Fazenda vai acelerar o processo de reconhecimento de créditos tributários dos bancos.

Na prática, a cada R$ 1 de dívida renegociada, o banco terá R$ 1 a mais para novos empréstimos, com a antecipação do crédito tributário que receberia ao longo do ano, o que tem efeito positivo em seu balanço.

Em setembro, o governo vai lançar ainda um aplicativo para renegociação de dívidas com o varejo. O aplicativo entrará em operação para a chamada Faixa 1 do programa, brasileiros com renda de até dois salários mínimos e dívidas de até R$ 5 mil.

— Em setembro vai ter o aplicativo das pessoas que devem no varejo, que devem para loja. Então, vai ser a mesma coisa, os bancos vão ter que oferecer desconto — afirmou Lula na live