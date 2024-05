Lula chama Lira, Pacheco e STF ao Planalto para debater ações para o Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta segunda-feira no Palácio do Planalto com os presidentes do Senado e Câmara, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) e com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro gaúcho Edson Fachin, para discutir ações de emergência no Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas que atingem o estado desde o início da semana passada já deixaram 83 mortos.

O quarteto esteve no estado no domingo, 5, em uma comitiva com ministros e com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para sobrevoar regiões atingidas pelas enchentes. As autoridades passaram de helicóptero entre Canoas e Porto Alegre. A comitiva foi recebida pelo governador Eduardo Leite (PSDB).

O governador declarou estado de calamidade em 336 municípios gaúchos, reconhecido pelo governo federal. O reconhecimento facilita o repasse de verbas federais às cidades atingidas. Lula afirmou que "não haverá impedimento da burocracia" para recuperar o RS.

--- A gente deve muito ao Rio Grande do Sul sob todos os aspectos. Queria dizer ao povo gaúcho: o que estamos fazendo é dando ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece. Se ele sempre ajudou o Brasil, eu acho que está na hora de o Brasil ajudar o Rio Grande do Sul --- disse o presidente no domingo.