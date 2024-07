Lula cancela viagens a Goiás e Santa Catarina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de comparecer a eventos em cidades conhecidas por terem um eleitorado de maioria bolsonarista.

Nesta semana, por exemplo, o chefe do Executivo estava com uma vigem marcada para Itajaí, em Santa Catarina, onde acompanharia a chegada do primeiro navio no porto da cidade neste final de semana.

A agenda, apesar de não ter sido confirmada pela comunicação da Presidência, era dada como certa por aliados de Lula, e aconteceria próxima à cúpula que vai reunir, nos mesmos dias, o presidente argentino, Javier Milei, e Jair Bolsonaro.

A conferência conservadora que reunirá Bolsonaro e Milei, além de outros políticos alinhados ao ex-presidente brasileiro e apoiadores, está prevista para sábado e domingo, 6 e 7, em Balneário Camboriú.

Lula cancela ida a Goiânia

Além disso, Lula cancelou oficialmente as visitas a Goiânia e Aparecida de Goiânia na quinta-feira, devido a um "choque de compromissos". A agenda nas cidades incluía a inauguração do Instituto Federal Goiano e do câmpus da Universidade Federal de Goiás (UFG). Segundo a Presidência, será agendada uma nova data.

Governados por políticos que publicamente apoiam o ex-presidente, tanto Goiás — de Ronaldo Caiado (União) — quanto Santa Catarina — de Jorginho Mello (PL) — são estados com maioria bolsonarista.

Nas eleições de 2022, 69,27% dos catarinenses votaram em Bolsonaro, apoio que ficou em 58,71% entre os goianos.