Lula anuncia Haddad, Dino, Rui Costa e José Múcio como ministros do novo governo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta sexta-feira, 9, os primeiros escolhidos para comandar ministérios de seu novo mandato. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, em Brasília.

Lula confirmou o nome de titulares de cinco ministérios: O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) no ministério da Fazenda; o governador da Bahia, Rui Costa (PT), na Casa Civil; José Múcio Monteiro na Defesa; o senador eleito Flávio Dino (PSB) no ministério da Justiça e o embaixador Mauro Vieira no ministérios de relações exteriores.

Na semana passada, Lula disse que a base dos ministérios será a mesma que ele tinha no segundo mandato presidencial, com o acréscimo do Ministério dos Povos Originários.

Ministros do governo Lula anunciados nesta sexta: