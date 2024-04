Lira decide criar novo grupo de trabalho para PL das redes sociais: 'É o caminho mais hábil'

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu criar um novo grupo de trabalho (GT) com o objetivo de debater a regulamentação das redes sociais. Segundo ele, esse é o caminho "mais hábil" acertado com líderes partidários para o assunto avançar no Congresso.

"Ficou colocado claramente que o caminho mais hábil é na confecção do grupo de trabalho, que deve funcionar 30 ou 40 dias e chegar com um texto mais maduro no plenário", disse o presidente da Câmara.

Lira também mencionou a possibilidade de o assunto ser tratado em conjunto com a regulação de inteligência Artificial (IA). O tema é relatado pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO). Ainda não há, porém, um entendimento se o grupo vai construir um projeto próprio. A ideia é sondar os senadores para entender a amplitude do projeto que deverá ser votado.

"Vamos entrar em contato para ver se a gente consegue, em um curto espaço de tempo, fazer a construção de um texto que tenha a oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem disputas políticas e ideológicas que estão em torno do 2630 (PL das redes sociais, relatado pelo deputado Orlando Silva)". Novo grupo de trabalho decide novas prioridades

A ideia do novo grupo de trabalho foi discutida nesta terça-feira durante reunião com líderes na residência oficial da Presidência da Câmara. De acordo com participantes do encontro, o assunto veio à tona depois de o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), pedir que a Casa trate o PL relatado por Silva como prioridade. Como reação, a maior parte dos parlamentares adotou o entendimento de que a regulação precisava ser novamente votada em Grupo de Trabalho.

Ainda não há definição de quem será o relator e o presidente do colegiado, mas a ideia é que os cargos sejam escolhidos nos próximos dias, logo após todos os partidos indicarem seus membros.

Questionado sobre a chance de deixar de ser o relator da iniciativa, Orlando Silva declarou que Lira não tratou do assunto com ele, mas disse que "quem decide o relator é o presidente". O deputado do PCdoB tem avaliado que não há vontade de Lira em fazer avançar com o assunto.

Na reunião de hoje, além de Guimarães, o líder do PT na Câmara, Odair Cunha (MG), também saiu em defesa do projeto relatado por Orlando Silva. Responsabilização das plataformas de redes sociais

O tema de responsabilização das plataformas de redes sociais ganhou impulso nessa semana após as críticas de Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), ao ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.