Lewandowski autoriza envio da Força Nacional para Mossoró, onde os fugitivos estariam escondidos

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta segunda-feira o envio da Força Nacional para a região de Mossoró, onde dois presos fugiram de uma penitenciária federal na última quarta-feira.

A ação prevê a mobilização de 100 homens e 20 viaturas para auxiliar os mais de 500 homens da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares do Rio Grande do Norte e do Ceará que estão atrás dos fugitivos.

Nesta segunda-feira, as buscas chegaram ao sexto dia. Além de atuar na zona rural de Mossoró, as forças de segurança fizeram um cerco em entradas de acesso a Baraúna, município vizinho à penitenciária que faz divisa com o estado do Ceará. Os agentes também passaram a procurar os presos em grutas que se proliferam no meio da vegetação de caatinga da região.

O presídio federal de Mossoró, de onde eles escaparam, fica próximo ao Parque Nacional da Furna Feia, uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e famosa por suas mais de 200 cavernas. As roupas encontradas no meio da mata na última sexta-feira estavam na Serra do Mossoró, que integra o Parque Nacional.

Os esconderijos embaixo da terra dificultam a varredura aérea do local, que é feita por drones com sensor de calor e visão noturna.