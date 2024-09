Pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta terça-feira, 24, aponta o atual prefeito prefeito João Campos (PSB) na liderança isolada na disputa por um segundo mandato na prefeitura do Recife. O candidato à reeleição tem 65,8% das intenções de voto contra 20,9% do segundo colocado, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL).

Na sequência aparece a deputada estadual Dani Portela (PSOL), com 4,8%, e o ex-secretário do Turismo de Pernambuco Daniel Coelho (PSD), com 3,5%. Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Portela e Coelho estão tecnicamente empatados na terceira posição. A candidata Ludmila (UP) marca 1,4% também em empate com o adversário do PSD.

Intenções de voto em Recife:

João Campos (PSB): 65,8%

Gilson Machado (PL): 20,9%

Dani Portela (PSOL): 4,8%

Daniel Coelho (PSD): 3,5%

Ludmila (UP): 1,4%

Tecio Teles (NOVO): 1,2%

Simone Fontana (PSTU): 0,2%

Não sei: 1,6%

Voto branco/nulo: 0,5%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.

Governo municipal é aprovado

O instituto também consultou os eleitores sobre o desempenho do atual prefeito. A maioria, um total de 68%, consideram a gestão de João Campos como ótima/boa. Outros 22% apontaram como regular e 10% como ruim/péssima.

A aprovação do candidato do PSB é maior na capital pernambucana do que a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da governadora Raquel Lyra (PSDB). O presidente tem 43% de ótimo/bom, 24% de regular e 34% de ruim/péssimo. Já a chefe do Executivo estadual tem apenas 11% de ótimo/bom, 41% de regular e 48% de ruim/péssimo.

A pesquisa foi registrada no TSE como PE-08091/2024 e realizou 1.215 entrevistas entre os dias 18 e 23 de setembro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Quando vai ser a eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).