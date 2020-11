João Campos segue na dianteira pela prefeitura do Recife, mostra Datafolha

O deputado federal João Campos (PSB) continua na dianteira na disputa pela prefeitura do Recife, mas, a poucos dias do pleito, os adversários estão mais perto de alcançá-lo, mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 11. O filho do ex-governador Eduardo Campos agora tem 29% da preferência do eleitorado. Na última pesquisa, divulgada em 5 de novembro, ele contava com 31% das intenções de voto.

A deputada federal Marília Arraes (PT) e o ex-ministro Mendonça Filho (DEM) vêm logo em seguida, com 22% e 18%, respectivamente, ambos empatados tecnicamente. A petista, que antes marcava 21%, conseguiu ganhar 1 ponto percentual desde o levantamento anterior, enquanto Mendonça Filho saiu dos 16% e conseguiu mais 2 pontos. No caso de segundo turno entre João Campos e Marília Arraes, o primeiro venceria por 41%, ante 35% da petista.

Em seguida, tecnicamente empatada com o candidato do DEM, está a delegada Patrícia Domingos (Podemos), que subiu de 14% para 15%. Carlos (PSL) e Coronel Feitosa (PSC) têm 2% e 1% da preferência dos eleitores, respectivamente. Se a eleição fosse hoje, 9% dos entrevistados votariam em branco ou nulo. Do total, 4% não souberam responder.

Delegada Patrícia Domingos é a candidata mais rejeitada, de acordo com a pesquisa Datafolha: 40% dos entrevistados disseram que não votariam nela de jeito nenhum. Logo em seguida vem João Campos, com 34%. Mendonça Filho tem a rejeição de 31% dos entrevistados; Coronel Feitosa, de 30%; e Marília Arraes, de 27%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.036 eleitores da cidade do Recife, entre os dias 9 de 10 de novembro.

Campo Grande

Pesquisa Ibope divulgada também nesta quarta-feira, encomendada pela TV Morena, aponta que Marquinhos Trad (PSD) ganharia a eleição em primeiro turno, caso o pleito fosse hoje. Candidato à reeleição, Trad tem 48% dos votos totais e 56% dos votos válidos, excluídos brancos, nulos e indecisos. Em seguida, está o candidato do Avante, Promotor Harfouche, com 10%.

Pedro Kemp (PT) e Vinicius Siqueira (PSL) têm, cada um, 5% do eleitorado. Trad tinha 41% das intenções de voto em 16 de outubro e 46% na pesquisa mais recente do Ibope, divulgada em 30 de outubro. Harfouche estava com 11% nas duas últimas, e agora perdeu 1 ponto percentual. Dos eleitores consultados pelo Ibope, 9% pretendem votar banco ou nulo.

Foram ouvidos 602 eleitores de Campo Grande, entre os dias 9 e 11 de novembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.