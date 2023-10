Incêndios florestais atingem Chapada Diamantina e outras áreas do interior da Bahia

Cerca de 200 bombeiros atuam neste domingo, 15, no combate a incêndios florestais no interior da Bahia. Houve no fim de semana registros de fogo em áreas das regiões Oeste e Norte e do Parque Nacional da Chapada Diamantina, onde na Serra do Candombá as chamas foram controladas.

No local, bombeiros da Base Chapada faziam na tarde de hoje trabalho de rescaldo e monitoramento com os brigadistas do ICMBio, além de outros brigadistas voluntários.

A corporação informou que a Base Chapada tem neste domingo 51 bombeiros atuando em Rio do Pires, Lençóis Palmeiras, Érico Cardoso e Capão (Serra do Candombá).

A operação na Bahia conta com o apoio de 40 viaturas e também de drones e seis aeronaves modelo Air Tractor, fornecidas através do Programa Bahia Sem Fogo, da Secretaria do Meio Ambiente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia registros de focos de incêndio nas cidades de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Buritirama, São Desidério, Barra, Vanderley, Santa Rita de Cássia, Cotegipe, Riachão das Neves, Formosa do Rio Preto, Angical, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Pilão Arcado, Rio do Pires, Lençóis, Palmeiras e Érico Cardoso.

Além dos combates, os bombeiros também realizam ações preventivas com a população desses locais.