'Inação implica em perda de vidas inocentes', diz Mauro Vieira em discurso de abertura do G20

O chanceler do Brasil, Mauro Vieira, voltou a defender a urgência de uma reforma da governança global, nesta quarta-feira, em seu discurso de abertura da reunião dos Ministros de Relações Exteriores do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e, a partir deste ano, a União Africana.

Para ele, “as instituições multilaterais não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais” e vivem um “estado de inação”, que “implica diretamente em perdas de vidas inocentes”.

Mais cedo, o ministro encontrou-se, à margem da reunião de chanceleres do G20 no Brasil, com o ministro da Europa e das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné. Eles discutiram temas da agenda bilateral, com destaque para a visita ao Brasil do presidente Emmanuel Macron, prevista para o período de 26 a 28 de março.

Vieira também esteve com o ministro Sameh Shoukry, do Egito, com quem tratou das negociações em curso para um cessar-fogo em Gaza e para a libertação dos reféns em poder do grupo terrorista Hamas.

Segundo o Itamaraty, o chanceler brasileiro reiterou as gestões do Brasil em favor da libertação dos reféns, com especial atenção ao caso do cidadão brasileiro que estaria ainda em cativeiro. Eles também discutiram o aprofundamento das relações bilaterais, depois da recente visita do presidente Lula ao Egito.

Mauro Vieira conversou ainda com a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, com quem teve seu primeiro evento à margem da reunião de chanceleres do G20. No encontro, foram abordadas as relações entre Brasil e Argentina e as prioridades para a região na presidência brasileira do grupo.

O chefe do Itamaraty também teve reuniões paralelas com chanceler russo, Sergei Lavrov, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Ma Zhaoxu, a ministra dos Negócios Estrangeiros da República da Indonésia, Retno Marsudi, e o ministro para a Cooperação Econômica da República de Angola, José de Lima Massano.

Ainda nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, reuniram-se em Brasília, antes de o chefe da diplomacia americana embarcar para o Rio de Janeiro, onde participará da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20.