EXAME/IDEIA: 37% ainda não decidiram em quem votar nas eleições municipais

A poucos dias das eleições municipais, 37% dos eleitores brasileiros ainda não decidiram em quem votar. Pouco mais da metade, 57%, já escolheu apenas o candidato a prefeito.

Os dados são da mais recente pesquisa exclusiva EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública.

O levantamento foi feito por telefone com 1.200 pessoas entre os dias 2 e 5 de novembro e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Das pessoas que ainda não decidiram o voto, a maior parte está na região Norte, com 42%, seguido do Nordeste, com 41%. Olhando por classe social, quanto mais alta, mais definido está o eleitor. Do total de entrevistados das classes A/B, 63% já escolheram o candidato a prefeito. Os que decidiram o voto nas classes D/E somam 45%.

“Quando analisamos a pesquisa anterior, vemos que caiu de 50% para 37% a parcela dos eleitores que ainda não escolheu um candidato. Estratificando, a indecisão é mais alta nos segmentos de renda mais baixas”, diz Maurício Moura, fundador do IDEIA.

A pesquisa questionou se a covid-19 vai influenciar a ida dos eleitores aos locais de votação. A maior parte, 73%, disse que vai votar mesmo com a pandemia, 7% consideram que talvez não compareçam, e somente 3% não vão participar da eleição por causa do coronavírus.

TSE orienta que se tiver febre, não vote

Além de mudar a data das eleições municipais de 2020, a pandemia de covid-19 também alterou as regras de segurança na hora da votação. O Plano de Segurança Sanitária, elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recomenda que quem tiver febre ou diagnóstico de covid-19 a partir de 14 dias antes do pleito, não deve votar no dia 15 de novembro. Ou seja, a regra vale desde o dia 2 de novembro.

De acordo com autoridades sanitárias, este é o período em que há a possibilidade de transmissão do coronavírus, mesmo que a pessoa seja assintomática. A justificativa do não comparecimento poderá ser feita com um atestado médico até o dia 14 de janeiro de 2021, no caso do primeiro turno, e até 28 de janeiro, nas cidades em que houver segundo turno.

Para reduzir a possibilidade de contágio, o uso de biometria para a eleição de 2020 foi descartada. O horário de votação vai ser das 7h às 17h (considerando o horário local), sendo das 7h às 10h o horário preferencial para pessoas com mais de 60 anos.

Avaliação do governo

O EXAME/IDEIA também ouviu os eleitores sobre a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. A aprovação está em 38%, uma das mais altas desde fevereiro de 2019, antes da pandemia do coronavírus. Em relação à última pesquisa, feita há duas semanas, a avaliação caiu 1%, mas oscilou dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Sendo assim, é considerada estável. A desaprovação caiu de 39% para 34%. Aqueles que nem aprovam e nem desaprovam saíram de 21% e agora somam 28%.