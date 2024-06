Regime celetista: como funciona e as diferenças dos outros regimes de trabalho

Já ouviu falar no trabalhador celetista? Este regime de contratação é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aplicável tanto a cargos públicos quanto privados, desde que sigam as regras da CLT.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, são mais de 45 milhões de vínculos empregatícios no regime celetista no Brasil hoje.

O que é o trabalhador celetista?

A palavra “celetista” deriva da própria abreviação “CLT”, já que o trabalhador celetista é aquele cujo contrato de trabalho é regido pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho. Este regime pode ser aplicável tanto para trabalhadores do setor privado quanto para alguns empregados públicos contratados por empresas que seguem a CLT.

Qual a diferença entre celetista e outros regimes de trabalho?

Embora "celetista" e "CLT" sejam termos sinônimos, existem outros regimes de contratação que não seguem a CLT, como o regime estatutário, que é aplicável aos servidores públicos. A seguir, as principais diferenças:

Regime Estatutário: Este regime é aplicado a servidores públicos e é regido por estatutos específicos de cada ente federativo (municipal, estadual ou federal). Os servidores estatutários têm estabilidade após um período probatório e seguem regras próprias para aposentadoria e benefícios.

Este regime é aplicado a servidores públicos e é regido por estatutos específicos de cada ente federativo (municipal, estadual ou federal). Os servidores estatutários têm estabilidade após um período probatório e seguem regras próprias para aposentadoria e benefícios. Regime celetista: Aplica-se tanto a empregados do setor privado quanto a alguns empregados públicos. É regido pela CLT, garantindo direitos como FGTS, férias, 13º salário e outros benefícios previstos na legislação trabalhista.

Diferença entre celetista e concursado?

Na verdade, o celetista pode ser concursado se ele for empregado de uma empresa pública que segue a CLT. A principal diferença entre celetista e funcionário público estatutário é que o primeiro segue as regras da CLT e o segundo segue um estatuto próprio.

Veja a lista com as principais diferenças:

Tipo de contratação: O celetista é contratado com base na CLT, enquanto o funcionário público estatutário é contratado com base em um estatuto específico.

O celetista é contratado com base na CLT, enquanto o funcionário público estatutário é contratado com base em um estatuto específico. Salário: Celetistas recebem salário conforme as regras da CLT, podendo ser quinzenal ou mensal. Funcionários públicos estatutários recebem vencimentos definidos por leis específicas.

Celetistas recebem salário conforme as regras da CLT, podendo ser quinzenal ou mensal. Funcionários públicos estatutários recebem vencimentos definidos por leis específicas. Negociação de cargos e salários: Celetistas têm liberdade para negociar reajustes salariais e promoções. Para estatutários, alterações salariais dependem de aprovação nos Poderes Legislativo e Executivo.

Celetistas têm liberdade para negociar reajustes salariais e promoções. Para estatutários, alterações salariais dependem de aprovação nos Poderes Legislativo e Executivo. Aposentadoria: Celetistas seguem as regras do INSS para aposentadoria. Funcionários públicos estatutários seguem regras próprias para aposentadoria, conforme o regime jurídico do órgão em que atuam.

Como saber se sou celetista?

Você é um profissional celetista se seu contrato de trabalho é regido pelas regras da CLT, seja em uma empresa privada ou pública que adota este regime.

Como funciona o regime celetista?

O regime celetista funciona com base nas normas da CLT. O cidadão pode ser contratado mediante processo seletivo ou concurso público, dependendo se o empregador é do setor privado ou uma empresa pública que adota a CLT. Exemplos comuns de empresas públicas que contratam celetistas são bancos públicos.

Quais as vantagens de ser celetista?

Todos os modelos de contratação possuem suas vantagens e desvantagens, e isso varia de acordo com o perfil do funcionário e seus objetivos profissionais. Os trabalhadores celetistas têm uma série de vantagens, incluindo: