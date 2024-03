Categoria A, B, C, D, E: quais veículos cada carteira de habilitação pode dirigir?

Seja você um recém-habilitado ou um condutor com grande experiência, independentemente de quanto tempo sua CNH existe, é possível mudar de categoria e expandir a possibilidade de dirigir diferentes tipos de veículos. Comprou uma moto e não é categoria A? Vai trocar o seu carro para uma caminhonete e não sabe se a sua categoria permite dirigir?

As possibilidades são muitas e cada categoria tem um tipo de permissão. Neste artigo, vamos te mostrar como cada categoria de habilitação funciona nacionalmente e como trocar a categoria da sua habilitação com um passo a passo completo.

Quais tipos de carteira existem?

O SENATRAN, órgão responsável pelo controle federal dos departamentos de trânsito estaduais, possui algumas resoluções que preveem diferentes tipos de habilitação para o cidadão que pretende dirigir um veículo automotor.

Para tirar a carteira, o cidadão precisará escolher quais categorias quer se especializar. Categorias essas que são subdivididas entre as letras A, B, C, D e E, e representam o tipo de automóvel que será conduzido, como motocicletas, carros, caminhões, vans entre outros.

Confira a lista das categorias abaixo:

Carteira "A" pode dirigir o que?

Categoria A de habilitação:

Motocicletas;

Motonetas;

Triciclos.

Aos motoristas habilitados a dirigir veículos automotores da categoria A, poderão, portanto, guiar veículos motorizados como motocicletas, motonetas e triciclos, incluindo também as 50cc, chamadas "cinquentinhas", por possuírem 50 cilindradas.

Para a formação dos condutores, são necessárias 45 horas de aula teóricas a respeito das legislações de trânsito e mais 20 horas de aulas práticas antes do exame final.

CNH categoria B pode dirigir quais veículos?

Categoria B de habilitação:

Carros;

Picapes;

Vans.

Já para portadores e pessoas que pretendem tirar a carteira categoria B, os veículos que podem ser conduzidos com este tipo de documentação são carros, picapes e vans, além de eventuais acoplamentos de reboque e semireboque.

Nesta categoria, se enquadram também os Motorhomes, mas com restrição a veículos que tenham peso inferior a 6 toneladas e comportem ao máximo 8 passageiros.

Para que um condutor possa concluir seu processo de habilitação nesta categoria, é necessário cumprir 20 horas de aulas práticas, assim como a categoria A.

Carteira C dirige o quê?

Categoria C para habilitação:

Caminhões;

Caminhonetes;

Vans de carga.

A categoria "C" é uma carteira mais abrangente do que a categoria "B". Com este tipo de documento, é possível que se dirija veículos maiores, como caminhões, caminhonetes e vans de carga, além dos carros, picapes e vans permitidos com esse tipo de habilitação.

Mas a categoria tem regras adicionais. Por exemplo, é necessário que o condutor esteja habilitado na categoria "B" por ao menos 01 ano antes de se habilitar na categoria "C", e que não tenha cometido infrações graves e gravíssimas.

Carteira D pode dirigir quais veículos?

Categoria D de habilitação:

Ônibus;

Microônibus;

Vans de passageiros.

Na categoria "D", o habilitado pode conduzir veículos de até 8 passageiros, como ônibus, micro-ônibus e vans de passageiros. E claro, também tem permissão para conduzir veículos das categorias "C" e "B".

Como na categoria "C" o motorista também deve passar por algumas regras, neste caso, é necessário ter ao menos 01 ano de experiência com a carta de categoria "C". Além disso, para se tirar a carta na categoria "D" é necessário ter mais de 21 anos e não ter cometido infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses.

A carteira com categoria D também exige exame psicológico e toxicológico.

E a carteira "E"?

Categoria E de habilitação:

Treminhão;

Ônibus articulados;

Veículos com trailers.

Já a categoria "E" é a categoria que abarca todos os modelos de veículos automotores, incluindo caminhões tracionando carretas, ônibus articulado, e todos os outros veículos contidos nas categorias exemplificadas anteriormente.

Para dar entrada na carteira de motorista categoria "E", é necessário que o condutor tenha experiência de ao menos 1 ano dirigindo veículos das categorias "C" ou "D" e idade mínima de 21 anos.

Como tirar minha habilitação? Qual o processo?

Primeiro de tudo, para tirar a habilitação, é preciso ter alguns pré-requisitos. Confira como a habilitação pode ser tirada e quais passos deve-se tomar:

Ter alcançado a maioridade legal (ter atingido a idade de 18 anos);

Demonstrar proficiência em leitura e escrita;

Portar um documento de identificação válido ou similar;

Dispor de um número de certidão de pessoa física (CPF);

Apresentar comprovante de domicílio.

Bom, se você já está apto e cumpre a todos os requisitos acima, basta fazer seu cadastro e inscrição no site do Detran, ou ir pessoalmente a alguma agência do órgão de trânsito.

Primeiro, você deve preencher um formulário de inscrição disponível no próprio site do departamento de trânsito;

Depois deve-se pagar a taxa de inscrição;

Você ainda precisará passar pelos exames médico e psicotécnico;

Curso teórico;

Prova teórica;

Curso prático;

E por fim, a prova prática.

As empresas de autoescola, dependendo do seu Estado, geralmente ajudam o futuro condutor com todo o processo de inscrição nos órgãos responsáveis pelo processo, além do suporte nas aulas teóricas, práticas e nas provas oficiais.

Como trocar a categoria da minha habilitação?

Se você cumpre com os requisitos necessários para tirar sua habilitação, independentemente da categoria, e deseja dirigir outros tipos de veículos que a sua habilitação atual não permite, basta seguir o passo a passo abaixo:

Preencha um cadastro no site do órgão regulador de trânsito do seu estado;

Faça um agendamento no site utilizando o seu login gov.br;

Compareça presencialmente no local e data marcada para realização do processo.

Após este passo, mesmo já tendo habilitação, é preciso passar por alguns passos e ter direito a CNH de outra categoria. Portanto, você terá que:

Comprovar a situação regular da sua CNH atual;

Fazer o exame toxicológico (caso a categoria escolhida exija);

Solicitar a mudança de categoria (o processo pode ser feito online ou presencialmente);

Exame médico de aptidão física e mental;

Curso prático;

Prova prática;

Pagamento da taxa ao órgão regulador;

Emissão e entrega da CNH impressa.

Para quem é do Estado de São Paulo, o Detran-SP disponibiliza esse espaço para realização de todo o processo de troca de categoria da CNH. Acesse para ter mais informações e fazer os cadastros e agendamentos necessários.