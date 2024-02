Governo federal repassa a antiga Estação Leopoldina para a prefeitura do Rio

Em cerimônia realizada na manhã deste a prefeitura do Rio recebeu do governo federal a estação Leopoldina. A ideia é que o local, que tem valor histórico, seja restaurado e que no seu entorno sejam construídos um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida e uma segunda Cidade do Samba, para abrigar as agremiações da Série Ouro do carnaval carioca.

Em sua conta numa rede social, o prefeito Eduardo Paes, que foi a Brasília participar da cerimônia, comemorou: "Agora é oficial: a antiga Estação Leopoldina foi repassada da União para o município do Rio! Vamos dar fim a um abandono de décadas e ressignificar este lugar histórico", escreveu Paes.

Democratização de Imóveis da União

O imóvel histórico, há tempos desejado pelo município, foi um dos primeiros a entrar no programa de Democratização de Imóveis da União, anunciado pelo governo federal.

"Na prática a gente passa a ter responsabilidade por aquele espaço e a gente já apresentou no passado um projeto em que se previa a reforma do próprio prédio da estação. A ideia é que seja ocupado por escolas técnicas do governo federal, a gente quer fazer um centro de convenções em parceria com o setor privado ao lado do prédio antigo e na parte de trás um conjunto habitacional minha casa minha vida e a Cidade do Samba 2. então é essa a direção em que a gente vai caminhar. Agora é detalhar projetos e avançar nisso", disse o prefeito em entrevista ao RJTV 1.

Desde 2013, o Ministério Público Federal move uma ação contra a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) exigindo a execução de obras de recuperação, no valor de R$ 25 milhões.

Outro prédio, localizado na Rua Sara, no Santo Cristo, onde desde 2016 há a ocupação Ocupação Vito Giannotti, também fará parte do programa anunciado pelo governo federal. A ideia é que o prédio — que originalmente pertencia ao INSS e estava abandonado há pelos menos 10 anos na época da ocupação — seja transformando em condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida beneficiando as 26 famílias que vivem ali. A assinatura do termo contou com a participação de membros da União por Moradia Popular.

Veja abaixo a lista de imóveis do estado Rio que entram no programa

Rio

Hotel dos Ingleses, na Glória

Edifício na Rua Sara, 85, no Santo Cristo

Núcleo Dona Castorina, no Jardim Botânico (são 120 famílias de baixa renda, precisa de regularização fundiária)

Estação Ferroviária Leopoldina, no Centro

Teresópolis