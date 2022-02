Governo de SP e Sabesp decidem reabrir pista central da Marginal Tietê

A Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp afirmaram, por meio de nota, que a pista central da Marginal Tietê “tem condições de segurança para ser liberada a partir das 17h de hoje, 3”.

O parecer foi dado após uma análise de técnicos no local, que apontou — diz o informativo — que foi “bem-sucedido” o trabalho de concretagem da cratera aberta junto às obras da Linha-6 Laranja do Metrô. A terra cedeu, na última terça-feira, ao lado de um poço de ventilação e atingiu quase toda a pista local da via.

Com o trabalho de concretagem, não será necessária a instalação de estacas para contenção da pista local da Marginal Tietê.

A nota ainda diz que serão instalados tapumes no local do acidente na pista local da Marginal Tietê. A ideia é preservar o ponto onde ocorreu o acidente, permitir a limpeza do espaço e “evitar que a curiosidade de motoristas pelo trabalho das equipes causem lentidão no fluxo de veículos”.

Trata-se da segunda tentativa de reabertura da via. No primeiro movimento semelhante, horas após o acidente, CET e Defesa Civil correram para represar o fluxo de carros 7 minutos após a reabertura, afirmou ao O Globo o secretário de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, Ricardo Teixeira. Naquele dia, com a liberação dos carros, a cratera já aberta voltou a sofrer novos desmoronamentos.

Por fim, a Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp afirmam que acompanham o andamento dos trabalhos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para apurar os fatos e possíveis causas do acidente.