Mora na zona leste? Novo centro oferece 60 bolsas para aulas de reforço

O Instituto Alicerce e a Fundação Tide Setubal inauguraram um centro educacional no leste de São Paulo com o objetivo de oferecer aulas de reforço escolar e transformar a vida de jovens e crianças por meio da educação e do apoio socioemocional. A unidade tem capacidade para atender 80 alunos da região, três vezes na semana, nos períodos da manhã e tarde.

As aulas ocorrem em dois turnos. Serão 20 vagas para manhã e 40 para o turno da tarde. O centro fica localizado na rua Serra da Juruoca, 36, São Miguel Paulista (SP). E para se inscrever, basta acessar o link do formulário.

As universitárias Agatha Mendonça, 19 anos, estudante de Letras, e Thais da Silva, 23 anos, cursando Psicologia, são líderes no Alicerce, atuando como educadoras no projeto. A dupla tem o compromisso de compartilhar conhecimentos de matemática, linguagens, habilidades para a vida e outros conteúdos para jovens que não têm acesso a um ensino básico de qualidade.

“Diante do abismo da desigualdade social entre pobres e ricos no brasil, a educação é um meio, se não o único, de oferecer um rumo diferente à história desses alunos”, afirma Andrea Matsui, CEO do Instituto Alicerce.

Já Marcelo Ribeiro Silva, coordenador de Prática Local da Fundação Tide Setubal, afirma que há mais de 10 anos, a Fundação Tide Setubal atua nas periferias do Brasil com o objetivo de minimizar as desigualdades sociais dessas regiões em relação aos centros urbanos. Nessa perspectiva, a fundação promove a justiça social através de projetos que identificam necessidades de cada comunidade, construindo condições favoráveis para o desenvolvimento local.

A parceria com a Fundação Tide Setubal é mais uma das que o Instituto realiza para mobilizar mudanças em periferias pelo Brasil todo.

