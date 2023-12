Governo de SP anuncia financiamento de R$ 2,3 bilhões do BID para investimento em 470 km de rodovias

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 29, a assinatura do contrato de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de US$ 480,1 milhões (R$ 2,3 bilhões, em conversão direta) para a terceira fase do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo (PIRSP). O valor será pago em um prazo de 24 anos.

A administração estadual vai investir ainda US$ 206 milhões (R$ 1 bilhão) no programa, como contrapartida. Com isso, o montante total da terceira fase será de US$ 686 milhões (R$ 3,3 bilhões).

O governo afirma que a terceira fase do projeto prevê a reabilitação de 470 km de rodovias transversais (que ligam localidades do estado, sem passar pela capital) para integração com as rodovias radiais (aquelas que constituem ligação com a capital do estado).

Em nota, a gestão diz que o objetivo do programa é gerar alternativas para desconcentração e redistribuição dos fluxos viários destinado ao transporte de bens e pessoas, bem como frente a potenciais eventos como congestionamentos, bloqueios de rodovias, eventos climáticos, entre outros.

O projeto contempla ainda a construção de ciclovias, a instalação de conectividade Wi-Fi, a implementação de serviços para sistemas inteligentes de transporte (ITS) e os pontos de recarga para veículos elétricos (VE). Estão previstos também estudos para melhoria da segurança viária com vistas à redução dos excessos de velocidade.

Total do financiamento pelo BID chega a US$ 1,4 bilhão

Nas duas primeiras fases, a gestão estadual afirma que mais de 2.200 km de rodovias estaduais, além de, aproximadamente, 3.500 km de estradas vicinais foram reabilitadas. O financiamento total do banco nas três etapas do programa é de US$ 1,4 bilhão, com US$ 618 milhões de contrapartida do governo do estado.

"As duas primeiras fases foram encerradas com grande sucesso no alcance de suas metas, trazendo contribuição decisiva na infraestrutura de transportes do estado", disse em nota.