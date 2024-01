Tarcísio diz que não investirá em equipamentos de câmeras nas fardas de PMs

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que não vai investir na implementação de mais câmeras no uniforme de policiais militares e que os equipamentos não protegem os cidadãos. A declaração foi feita em entrevista ao Bom Dia SP nesta terça-feira e vai contra o que especialistas em segurança pública defendem.

— A gente não descontinuou nenhum contrato. Os contratos permanecem. Mas qual a efetividade das câmeras corporais na segurança do cidadão? Nenhuma — declarou Tarcísio.

Em dezembro, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou um recurso e manteve uma decisão que desobrigava o uso de câmeras corporais em operações da PM. O colegiado alegou que a obrigação traria "grave lesão à economia".

A decisão se dá na esteira da Operação Escudo, deflagrada no fim de julho no Litoral Sul paulista e que resultou em 28 mortes, motivando críticas e denúncias por supostos abusos. Durante a operação, o governo paulista reconheceu que nem todos os policiais tinham câmeras corporais e também que parte dos PMs que possuíam o equipamento estava com a câmera desligada no momento em que houve alegados confrontos com suspeitos.