Fuga de Mossoró: Ministério da Justiça aponta falhas de segurança e não vê indícios de corrupção

A Corregedoria-Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) apontou que houve falhas nos procedimentos de segurança que levaram à fuga de dois detentos do presídio federal de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte.

O órgão, vinculado ao Ministério da Justiça, no entanto, concluiu que não identificou indícios de corrupção por parte de algum funcionário.

Em função dos erros no cumprimento dos protocolos, a corregedoria abriu procedimentos administrativos disciplinares (PADs) contra dez servidores. Outros 17 irão assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual eles se comprometem a não cometer as mesmas infrações e deverão passar por um curso de reciclagem.

As informações constam de um relatório elaborado pela corregedora-geral da Senappen, Marlene Rosa. Ela determinou a abertura de uma nova Investigação Preliminar Sumária (IPS) para apurar se problemas estruturais do presídio contribuíram para a evasão inédita no sistema penitenciário federal.

Ligados ao Comando Vermelho, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça escaparam da penitenciária de Mossoró em 14 de fevereiro e estão foragidos desde então.