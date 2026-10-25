Flávio Bolsonaro tem 50% dos votos e toma liderança em apuração

Flávio Bolsonaro (PL) aparece na liderança do 2º turno das eleições 2026, com 50% dos votos válidos, em 13,65% das urnas apuradas neste domingo, 25. Às 19h00 o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou a divulgação dos resultados pela disputa presidencial no país.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49,99% dos votos.

Os resultados saíram em horário atípico após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) de prorrogar o horário da votação para o 2º turno das eleições para às 19h em todo o Brasil.

"Diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar prosseguimento", declarou o ministro.

Pedidos de prorrogação

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao TSE nesta tarde a prorrogação da votação do segundo turno até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

O pedido foi encaminhado ao presidente da Corte, ministro Nunes Marques. A campanha também solicita que a divulgação dos resultados da eleição presidencial comece somente após o encerramento da votação nos locais contemplados pela medida.

Pela proposta, as demais seções poderiam transmitir os votos normalmente, mas os números permaneceriam sem divulgação até o fim do prazo adicional.

A defesa argumentou que a regra que assegura o voto a quem estivesse na fila às 17h não atenderia aos eleitores impedidos de chegar aos locais de votação. Pelas normas da Justiça Eleitoral, quem estivesse aguardando na fila no horário de encerramento receberia uma senha e mantém o direito de votar.

A coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também protocolou na tarde deste domingo uma petição com pedido de liminar de urgência, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), solicitando a prorrogação do horário de encerramento da votação até as 19h, em todo os municípios do país atingidos por problemas no transporte público.

A campanha também havia protocolado o pedido no Supremo Tribunal Federal (STF).