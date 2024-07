Veja quais são os seis feriados de julho e quem pode folgar

Julho é um mês com datas comemorativas como o Dia do Rock, do Futebol, dos Avós e da Amizade. Alguns estados e municípios possuem feriados no mês, apesar de não haver feriados nacionais até 7 de setembro, dia da Independência do Brasil.

Quais são os feriados de julho em 2024?

Este mês não tem feriados nacionais. O próximo feriado nacional acontecerá somente no dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

Datas comemorativas em julho 2024

1º de julho: Dia da vacina BCG

2 de julho: Dia da Independência da Bahia

3 de julho: Dia de São Tomé (Apóstolo)

4 de julho: Independência dos EUA

5 de julho: Dia da Fundação do Exército da Salvação

6 de julho: Dia da Criação do IBGE

7 de julho: Dia Mundial do Chocolate

8 de julho: Dia do Panificador

9 de julho: Dia da Revolução Constitucionalista

10 de julho: Dia da Pizza

13 de julho: Dia Mundial do Rock

14 de julho: Dia da Liberdade de Pensamento

15 de julho: Dia dos Homens

16 de julho: Dia do Comerciante

18 de julho: Dia Internacional de Nelson Mandela

19 de julho: Dia Nacional do Futebol

20 de julho: Dia do Amigo e Dia da 1ª Viagem à Lua (1969)

22 de julho: Dia do Trabalhador Doméstico

25 de julho: Dia de São Cristóvão

26 de julho: Dia dos Avós

27 de julho: Dia do Motociclista

28 de julho: Dia do Agricultor

30 de julho: Dia de São Pedro Crisólogo

O dia da Independência da Bahia é feriado?

O dia 2 de julho, data que marca a Independência da Bahia, é feriado estadual na Bahia.

A Emancipação política de Sergipe é feriado?

O dia 8 de julho comemora a emancipação política do estado de Sergipe e é feriado na região.

O dia da Revolução Constitucionalista é feriado?

O Dia da Revolução Constitucionalista, no dia 9 de julho, é feriado no estado de São Paulo.

É feriado no dia da Adesão do Maranhão à Independência do Brasil?

O dia da Adesão do Maranhão à Independência do Brasil, em 28 de julho, é feriado no estado.

Feriados municipais em julho 2024: Boa Vista (RR) e Recife (PE)

O dia 9 de julho marca o aniversário da capital de Roraima e é feriado na região. Já o dia de Nossa Senhora do Carmo, em 16 de julho, é feriado em Recife.

Veja a lista de feriados em 2024

Feriados nacionais

1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira);

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).