Carrefour (CRFB3) registra R$ 29,5 bi em vendas no 3º trimestre de 2024, com alta de 4,8%

As vendas consolidadas brutas do Grupo Carrefour Brasil, de hipermercados, totalizaram R$ 29,5 bilhões no terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa divulgou na noite desta terça-feira, a prévia operacional do trimestre.

Crescimento no Atacadão e Sam's Club

No critério de vendas em mesmas lojas (like-for-like, ou LFL), o Atacadão, que faz parte do grupo, registrou crescimento de 5,6%, enquanto o Sam's Club, também operado pelo grupo, apresentou um aumento de 3,2%.

Já o Carrefour Varejo, excluindo vendas de gasolina, teve um avanço de 7,1%.

Destaque para o e-commerce do Carrefour

O e-commerce do grupo também se destacou no trimestre, com o valor bruto de mercadorias (GMV) atingindo R$ 3 bilhões, representando 10,5% das vendas totais.

O crescimento foi de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado especialmente pelo avanço das vendas no modelo 1P alimentar, que aumentaram 39,7%, somando R$ 1,8 bilhão no período.

Banco Carrefour e expansão do Atacadão

O Banco Carrefour também apresentou resultados positivos, com um faturamento de R$ 17,1 bilhões, crescendo 13,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O segmento de Cash&Carry (atacado de autosserviço), liderado pelo Atacadão, totalizou R$ 21,4 bilhões em vendas no trimestre, beneficiado tanto pelo crescimento das vendas LFL quanto pela expansão, com a adição de 13 novas lojas nos últimos 12 meses.