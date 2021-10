Feriado de Finados: saiba o que abre e o que fecha em SP

Com o feriado de Finados chegando aí, a rotina de estabelecimentos, do trânsito, bancos e serviços pode ser alterada. Durante a terça-feria (2) a maior parte de serviços públicos será suspensa, assim como os bancos e alguns comércios. Confira abaixo o que abre e o que fecha na segunda-feira (1) e na terça-feira (2).

Cemitérios

Os 22 cemitérios municipais estarão abertos para receber visitantes das 7h às 18h. Haverá medição de temperatura nas entradas das unidades, máscaras e álcool em gel disponibilizados em pontos estratégicos para prevenção da covid-19.

Para evitar filas nos atendimentos e portões de entrada, a Prefeitura anunciou reforço no número de funcionários, com o apoio das equipes que atuam na área administrativa do serviço funerário.

No ano passado, quase 84 mil pessoas visitaram os 22 cemitérios municipais. Neste Dia de Finados, as unidades funcionarão, como de costume, das 7h às 18h.

Vacinação e Saúde

De acordo com informações da Prefeitura de SP, a vacinação contra a covid-19 continuará nos quatro dias do feriado (de sábado a terça). Segundo divulgação da Secretaria Municipal da Saúde, todas as 82 AMAs/UBSs Integradas estarão funcionando para a aplicação tanto da primeira dose quanto da segunda dose neste sábado (30), das 7h às 19h. Os megapostos de vacinação também vão funcionar das 8h às 17h.

Já no domingo (31), as duas farmácias que aplicam a vacina contra covid-19 na Avenida Paulista vão funcionar das 8h às 16h (localizadas nos números 266 e 2.371). Sete parques da cidade também vão aplicar a vacina das 8h às 17h.

Na segunda (1) e terça-feira (2), as UBSs Integradas da capital vão funcionar normalmente das 7h às 19h. Já as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), AE (Ambulatórios de Especialidade) e Uvis (Unidades de Vigilância em Saúde) vão ficar fechadas na segunda e na terça-feira.

Bancos

Segundo a Febraban, as agências bancárias vão abrir normalmente na segunda-feira (1) e fecharão na terça-fera (2), apenas com os canais de autoatendimento das agências disponíveis para o público. Os serviços via internet e apps também vão funcionar.

Correios

As agências dos Correios vão permanecer abertas na segunda-feira e vão fechar na terça-feira (2). Os serviços voltam a funcionar na quarta-feira (3).

Bolsa de Valores

A B3 vai funcionar normalmente na segunda-feira (1). Na terça-feira (2) não haverá operações.

Agências do INSS

As agências do INSS vão ficar fechadas de sábado a terça-feira, voltando a funcionar apenas na quarta-feira (3).

Transporte Público

Como divulgado pela SPTrans, a circulação de ônibus na capital na segunda-feira (1) será a de um dia útil. Já na terça-feira (2), a frota de ônibus será equivalente à de sábado.

Poupatempo

As agências do Poupatempo vão abrir na segunda-feira, com um mutirão de CNH e RG. Serão atendidas apenas solicitações de primeira e segunda via destes documentos, feitas a partir de agendamento prévio no site do Poupatempo.

Rodízio em São Paulo

O rodízio de veículos na capital estará suspenso na segunda-feira. Porém, demais restrições como rodízio de veículos pesados, zona de máxima restrição à circulação de caminhões e zona máxima de restrição aos fretados permanecem mantidas ao longo do dia.

Trânsito em São Paulo

Segundo informações da CET, o tráfego nas imediações dos cemitérios será monitorado a partir de sábado (30), das 6h às 18h. Na segunda-feira, não estarão liberadas as vagas de Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus para os demais veículos.