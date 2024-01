FAB intercepta aeronave suspeita após pouso em Roraima; veja o vídeo

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou na manhã desta segunda-feira uma aeronave suspeita de praticar tráfego aéreo ilícito na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ZIDA) na região da Terra Indígena Yanomami. O Cessna 182, com identificação PT-KLN, foi avistado cerca de 110 km a oeste de Boa Vista, em Roraima, e passou a ser monitorado pela FAB e pela Polícia Federal.

A aeronave acabou sendo classificada como “suspeita” com base em um decreto instituído no ano passado com objetivo de proteger territórios, em ações, por exemplo, de “combate ao garimpo ilegal”.

Veja:

Segundo a FAB, após descumprir ordens, “foi necessário que a defesa aérea realizasse o Tiro de Aviso (TAV)”, o que fez com que a aeronave fizesse um pouso forçado em uma pista de terra. A PF apreendeu a aeronave, mas o piloto conseguiu fugir do local.

Ainda de acordo com a FAB, desde fevereiro de 2023, a ZIDA foi estabelecida no espaço aéreo da região Norte do país, em medida que “teve por finalidade incrementar capacidade de Defesa Aérea que compreende a Terra Indígena Yanomami e adjacências, contribuindo para o combate ao garimpo ilegal em Roraima.”