Lula diz que não há clima para manter número 2 da Abin se relação com Ramagem for provada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que se ficar provado que Alessandro Moretti, número dois da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), favoreceu investigados pela PF e manteve relações com Alexandre Ramagem, não há "clima" para permanecer no órgão.

— A gente nunca está segundo. O companheiro que eu indiquei para ser o direito geral da abin é o companheiro que foi meu diretor geral da pf entre 2007 e 2010. É uma pessoa que eu tenho mta confiança e por isso o chamei já que nao conhecia ninguemd entro da abin. E esse companheiro montou a equipe dele, dentro da euqipe dele tinha um cidadão, que é o que esta sendo acusado, que mantonha relação com o ramagem que é o ex-presidente da abin do governo passado, inclusive relação que permanenceu ja durante o trabalho dele na abin. Se isso for verdade que esta sendo provado nao ha clima para esse cidadao continuar na policia, mas antes de vc fazer simplesmente a condenação é importante investigar corretamente

A Pf deflagou na semana passada a Operação Última Milha para investigar o aparelhamento político do órgão e o monitoramento de adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro por meio da ferramenta de geolocalização First Mile. Ramagem é deputado federal e foi diretor-geral da Abin durante a gestão Bolsonaro.

Na investigação, a PF cita um possível conluio entre investigados na operação e a atual gestão da Abin. Em relatório apresentada ao ministro Alexandre de Moraes, os investigadores citaram que esse suposto acordo causou prejuízo para a apuração dos faots, para os investigados e para a própria Abin, constituindo interferência à investigação.

No documento, a PF cita que "as ações realizadas pela alta gestão atual, dessa forma, se mostram prejudiciais à investigação posto que transparecem aos investigados realidade distinta dos fatos". Pelo que apuraram as investigações, a atual direção da Abin teria montado, com os investigados, um acordo para formação de uma estratégia conjunta e um acordo para "cuidar da parte interna".

"Há 10 meses a atual gestão da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) vem colaborando com inquéritos da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal sobre eventuais irregularidades cometidas no período de uso de ferramenta de geolocalização, de 2019 a 2021. A ABIN é a maior interessada na apuração rigorosa dos fatos e continuará colaborando com as investigações", disse o órgão.

A PF cita ainda trechos de depoimentos que afirmam que a DG, referência à Diretoria-Geral, teria convencido os servidores de que "há apoio lá de cima".

No relatório, a Polícia Federal aponta que o então diretor da Abin, Alessandro Moretti, teria realizado uma reunião com os investigados, quando disse que o procedimento teria "fundo político e iria passar". As declarações, afirma a PF, teriam sido dadas na presença do atual diretor da Abin, o delegado Luis Fernando Corrêa. Corrêa, entretanto, ainda não tinha tomado posse do cargo. A reunião ocorreu no dia 28 de março, duas semanas após o GLOBO revelar a existência do FirstMile, sistema capaz de monitorar a localização de celulares.

Em nota, a Abin diz que "é a maior interessada" na apuração dos fatos e que continuará a colaborar com as investigações.