Explosão em Silo na cidade de Palotina no Paraná deixa 2 mortos e 9 desaparecidos

Uma explosão ocorrida em um silo na cidade de Palotina, no oeste do Paraná, deixou ao menos sete pessoas mortas e outras doze desaparecidas. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, em uma propriedade da empresa C.Vale, segundo o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu).

De acordo com a unidade, também há registros de feridos em decorrência do acidente. O Corpo de Bombeiros do estado montou uma força-tarefa para atender o incêndio ocorrido no local em decorrência da explosão, com a utilização de mais de 35 socorristas e cães da cidade e também nos municípios de Cascavel e Toledo, cidades próximas.

Nas redes sociais, pessoas que estavam perto do local registraram o estrago deixado pela explosão. Nos registros, é possível ver muita fumaça e uma série de destroços resultantes da explosão.

Ocorrência

"O atendimento começou por volta das 17 horas. Até o presente momento foram registrados sete óbitos e doze feridos, segundo as informações colhidas pelos bombeiros no local do incidente. O foco das equipes neste momento é a busca pelas vítimas desaparecidas", disse o Consamu, em nota.

Procurado pela reportagem, a C.Vale afirmou que um "sinistro de grandes proporções atingiu nossa unidade central de recebimentos de grãos em Palotina".

"No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas.

No momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento. Assim que todas as variáveis forem identificadas e apuradas as repercussões geradas pelo incidente, nova nota de esclarecimento será emitida pela equipe de gerenciamento de crise instalada nessa oportunidade.", diz a empresa