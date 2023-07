Explosão de silo da C.Vale no Paraná deixa oito mortos

Uma explosão de grandes proporções aconteceu na tarde desta quarta-feira, 26, em um silo de armazenamento de milho município de Palotina, oeste do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros local, oito pessoas morreram e 12 ficaram feridas após o acidente.

Dentro da unidade central de recebimentos de grãos da cooperativa agroindustrial C.Vale, a explosão ocorreu no interior do túnel de um dos silos. Na sequência, se estendeu a outros três túneis interligados. Segundo a empresa, as causas ainda não foram identificadas.

"No momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento", afirma a cooperativa em nota. Nas redes sociais, funcionários filmaram a fumaça no local e pedaços de alumínio voando após a explosão.

Safra de milho

Nesta altura de colheita da safra de milho, os silos ficam com altos volumes para armazenamento. Isso exige limpeza rotineira dos túneis onde passam os grãos até o processo de secagem.

O major Zajac, do Corpo de Bombeiros, acrescenta que as causas da explosão serão investigadas pelos peritos da polícia científica. Ele, no entanto, antecipou algumas das hipóteses sobre quais substâncias presentes no local poderiam ter servido de combustível para a explosão.

“A compactação da massa de milho pode produzir gás por conta da fermentação. É também possível que a explosão tenha sido causada pela poeira do milho, que também pode gerar uma atmosfera explosiva”, disse o major à Agência Brasil.