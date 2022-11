Equipe de transição de Lula pausa trabalhos para ver estreia da seleção

As reuniões da transição do governo Lula deram uma pausa nos trabalhos para assistir à estreia da seleção brasileira na Copa do Catar, que entrou em campo contra a Sérvia nesta quinta-feira, 24.

O vice-presidente eleito e coordenador-geral do gabinete da transição, Geraldo Alckmin, arriscou o placar de 2 a 1 para o Brasil. Ele e os demais integrantes da equipe vestiram a clássica camiseta amarela. Algumas foram customizadas com referências a Lula e ao PT.

O evento encheu o teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde um telão transmite o jogo. Os profissionais da imprensa foram convidados a assistir, com direito a distribuição de pipoca e refrigerante.

LEIA TAMBÉM:

'O que falta é um ministro da Fazenda', diz Jaques Wagner (PT) sobre articulação da transição

Lula vai avaliar 'PEC da Transição' amanhã e proposta deve chegar ao Congresso na terça-feira

Transição: política de preços não é da Petrobras, é do governo, diz senador