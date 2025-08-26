Negócios

Mounjaro em pílula? Eli Lilly vai pedir aprovação de novo remédio para perda de peso neste ano

Eli Lilly apresenta resultados positivos na versão oral do Mounjaro. Mercado bilionário de medicamentos para emagrecer deve ficar ainda mais disputado

Mounjaro: farmacêutica avança na pesquisa de medicamento oral (Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12h41.

Última atualização em 26 de agosto de 2025 às 12h53.

A Eli Lilly, farmacêutica americana responsável pelo Mounjaro, deu mais um passo na corrida bilionária pelo mercado global de medicamentos para obesidade. A companhia anunciou nesta terça-feira, 26, os resultados de um estudo de fase 3 que avaliou a orforgliprona, versão oral análoga ao GLP-1.

Os dados positivos abrem caminho para que a Lilly submeta ainda em 2025 o pedido de aprovação regulatória para o novo tratamento.

A pesquisa sobre o novo medicamento

O estudo foi realizado em adultos com obesidade ou sobrepeso e diabetes tipo 2. Após 72 semanas, os participantes que receberam a dose mais alta da orforgliprona (36 mg) perderam em média 10,5% do peso corporal, cerca de 10,4 quilos, contra apenas 2,2% no grupo placebo.

Além da perda de peso, o medicamento reduziu em até 1,8% os níveis de hemoglobina glicada, marcador essencial no controle do diabetes.

Cerca de 75% dos pacientes que usaram a maior dose atingiram níveis de hemoglobina glicada iguais ou inferiores a 6,5%, patamar considerado adequado pela Associação Americana de Diabetes.

Os resultados também mostraram melhorias em fatores de risco cardiovasculares, como colesterol não-HDL, triglicerídeos e pressão arterial sistólica.

Conveniência como diferencial

Assim como Ozempic e o Wegovy, a orforgliprona pertence à classe de análogos de GLP-1, que imitam a ação do hormônio responsável por regular o apetite e os níveis de açúcar no sangue. A diferença é que o novo medicamento será um comprimido de uso diário, sem restrições de horário ou alimentação.

“Os resultados reforçam o potencial da orforgliprona para oferecer eficácia e segurança comparáveis às versões injetáveis, mas em um formato que pode ampliar o acesso e a adesão de pacientes”, afirmou Louis J. Aronne, especialista em obesidade e líder de ensaios clínicos na área.

O bilionário mercado de emagrecimento

O avanço da Lilly acontece em meio a uma verdadeira corrida no setor farmacêutico. No Brasil, o mercado de análogos de GLP-1 já movimenta mais de R$ 6 bilhões por ano.

No mundo, as projeções apontam para uma indústria de mais de US$ 150 bilhões até 2030, transformando os remédios de emagrecimento em um dos pilares de crescimento da nova era farmacêutica.

A Novo Nordisk, rival dinamarquesa, já comercializa tanto injetáveis (Ozempic, Wegovy) quanto uma versão oral (Rybelsus). A expectativa é que a orforgliprona seja a primeira aposta da Lilly para entrar nesse nicho específico.

As ações da companhia avançam mais de 4% nesta terça-feira. A Lilly é avaliada em mais de US$ 648 bilhões.

“Mounjaro já mostrou resultados relevantes no tratamento da obesidade e do diabetes. Agora, com a versão oral, reforçamos nosso compromisso de ampliar as opções de cuidado para milhões de pessoas em todo o mundo”, disse Luiz André Magno, diretor médico sênior da Lilly Brasil.

Com os dados do novo estudo, a Lilly deve dar início às submissões regulatórias globais ainda este ano. Caso seja aprovada, a orforgliprona poderá representar um divisor de águas para a companhia e disputar um mercado que se tornou prioridade entre as maiores farmacêuticas do mundo.

