Eleições 2024: Ricardo Nunes, prefeito de SP e pré-candidato, é entrevistado da Exame nesta segunda

Entrega de obras na cidade, articulações em busca de apoio, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, definição do candidato a vice, e principais bandeiras da futura campanha serão temas discutidos com o prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes, no programa Eleições 2024, nesta segunda-feira, 4, às 9h15, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Ricardo Nunes tem 56 anos, é advogado, empresário e filiado ao MDB. Foi vereador em São Paulo por duas vezes (eleito em 2012 e 2016) antes de chegar ao cargo de vice-prefeito de Bruno Covas (PSDB) em 2016. Com a morte do então prefeito, Nunes assumiu o cargo em maio de 2021.

Como prefeito, Nunes lidou com a pandemia de covid-19, eleições nacionais polarizadas e reformas impopulares. O político do MDB tem ligações fortes com a Igreja Católica — enquanto vereador, trabalhou para regularizar templos religiosos — além de empresários. Na sua atividade na Câmara de Vereadores, foi participante de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), como a dos bancos, que investigava a sonegação de impostos.