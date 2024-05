O atual vice-prefeito de Curitiba e pré-candidato à prefeitura, Eduardo Pimentel (PSD), lidera a disputa pelo comando da cidade, segundo a pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, obtida com exclusividade pela EXAME.

Na segunda posição, outros quatro pré-candidatos aparecem empatados tecnicamente. O deputado federal Ney Leprevost (UNIÃO) tem 11,2%, o deputado federal Luciano Ducci (PSB) aparece com 9,9%, o ex-governador e deputado federal Beto Richa (PSDB) tem 9,4% e o ex-governador Roberto Requião (Mobiliza) registra 9,3%.

Os candidatos com menos de 5% das intenções de votos incluem Paulo Martins (PSC), Goura Nataraj (PDT), Carol Dartona (PT), Fernanda Dallagnol (NOVO), Rosângela Moro (UNIÃO), Cristina Graeml (PMB), Luizão Goulart (Solidariedade) e Maria Vitória (PP).

O levantamento aponta que o cenário mostra uma divisão de apoio entre várias opções menos populares. Além disso, 9,7% dos eleitores afirmam que votariam branco ou nulo, e outros 10,3% estão indecisos.

Pesquisa para prefeito de Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD): 15,2%

Ney Leprevost (UNIÃO): 11,2%

Luciano Ducci (PSB): 9,9%

Beto Richa (PSDB): 9,4%

Roberto Requião ( MOBILIZA ): 9,3%

): 9,3% Paulo Martins (PSC): 4,5%

Goura Nataraj (PDT): 4,3%

Carol Dartona (PT): 3,8%

Fernanda Dallagnol (NOVO): 3,5%

Rosângela Moro (UNIÃO): 3,1%

Cristina Graeml (PMB): 2,7%

Luizão Goulart (Solidariedade): 1,9%

Maria Vitória (PP): 1,3%

Branco/Nulo: 9,7%

Indecisos: 10,3%

Nos outros dois cenários testados, Pimentel aumenta o percentual para até 17,6%. Ney Leprevost e Luciano Ducci aparecem tecnicamente empatados nas duas simulações. Nas simulações de segundo turno, os três nomes são os mais competitivos.

Pimentel lidera pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, Pimentel aparece com 11%, seguido por Ducci com 3%, e Nataraj com 2,8%. Leprevost tem 2,4% e Graeml aparece com 2,1%. Paulo Martins, Beto Richa e Roberto Requião tem menos de 2%. A maioria dos eleitores, porém, apontam que estão indecisos pela escolha, 55,7%, e 7% apontam que vão votar branco ou nulo em outubro.

A pesquisa Futura/100% cidades foi registrada no TSE como PR-09761/2024 e ouviu 800 pessoas entre os dias 12 e 22 de abril, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Quando vai ser a próxima eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).