Distrito Federal em colapso na saúde: até vagas de enfermaria estão acabando

As enfermarias dos hospitais do Distrito Federal (DF) atingiram mais de 85% de lotação nesta quinta-feira, dia 11, o que, em conjunto com a lotação máxima das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), coloca a capital do país em uma situação de colapso na saúde. As UTIs amanheceram nesta quinta com mais de 95% de lotação — em muitos hospitais públicos e privados, já não há mais vagas.

Cerca de 150 pacientes já aguardam por atendimento médico de urgência nos hospitais públicos. Segundo o governo do DF, boa parte dessas pessoas apresenta sintomas de síndrome respiratória aguda e muitos já tiveram o diagnóstico de covid confirmado. Na rede privada, o quadro também é de colapso, com a taxa de ocupação de leitos de UTI ao redor de 95%.

Em alguns hospitais começam a faltar insumos básicos. No Hospital Regional da Asa Norte (Hran), considerado um centro de referência, fucionários relatam que precisam revesar o uso de tubos de oxigênio móveis, usados pelos pacientes quando precisam se levantar do leito, para ir ao banheiro ou tomar banho. Com a capacidade de atendimento na UTI esgotada, novos pacientes estão sendo atendidos na entrada do pronto-socorro, dizem os profissionais de saúde.

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), preferiu, até o momento, não decretar medidas mais restritivas da quarentena. Por enquanto, os moradores não podem apenas circular entre 22h e 5h. Ibaneis disse que estuda um lockdown.