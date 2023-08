CPMI do 8 de janeiro: entidades de defesa do jornalismo repudiam convocação de fotógrafo da Reuters

A Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro aprovou na quinta-feira, 3, a convocação de Adriano Machado, fotógrafo da agência de notícias Reuters, que registrou os atos antidemocráticos no Palácio do Planalto. A convocação gerou reação de repúdio de entidades de defesa do exercício do jornalismo, como o Instituto Palavra Aberta, Instituto Vladimir Herzog, Associação de Jornalismo Digital (Ajor), Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Tornavoz, Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca).

Em nota, as organizações afirmaram que a decisão da CPMI é uma tentativa de intimidação do trabalho jornalístico e pediram que o presidente da Comissão, o deputado Arthur Maia, e a relatora, a senadora Eliziane Gama, não aceitem a convocação do fotojornalista para prestar depoimento à CPMI.

"A liberdade de imprensa é um direito previsto pela Constituição Federal absolutamente fundamental para o bom funcionamento do regime democrático. A tentativa de intimidar um fotojornalista é, portanto, um claro ataque ao Estado Democrático de Direito, que não pode ser corroborado pelo Congresso Nacional.", explicam.

Um dos parlamentares a apresentar esse requerimento, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) justificou que “Adriano Machado aparece nas filmagens do circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Ele registra justamente o momento em que um dos invasores chuta a porta do Gabinete Presidencial".

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) defendeu o sigilo de “fonte” pela imprensa e que o “jornalista estava tirando fotos”, o senador Magno Malta (PL-ES) ressaltou que o fotógrafo não está sendo chamado como testemunha para falar sobre suas “fontes”, mas porque estava na “cena do crime”.

Leia a nota das entidades de defesa do jornalismo e da liberdade de imprensa na integra