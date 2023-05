CPMI do 8 de janeiro: Arthur Maia será presidente e Eliziane Gama, relatora

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigará os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro confirmou nesta quinta-feira, 25, o nome do deputado Arthur Maia (União-BA) como presidente do colegiado. Já a relatoria ficará com a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) e a vice-presidência, com o senador Cid Gomes (PDT-CE). O colegiado foi oficialmente instalado nesta manhã.

A chapa foi eleita por aclamação, com votos contrários apenas dos senadores Marco Do Val e Esperidião Amin. A comissão mista irá investigar as invasões quem são os responsáveis intelectuais e financeiros dos atos que culminaram nas invasões das sedes dos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.

O senador Marcos Do Val (Podemos-ES) apresentou um pedido de ordem contra a relatoria de Eliziane Gama, com a alegação de que ela seria considerada “parcial por ser amiga próxima” do Ministro da Justiça, Flávio Dino. O questionamento, no entanto, não foi acolhido.