Covid: Brasil tem menor média móvel de mortes em 18 meses

O Brasil registrou neste sábado 8.833 novos casos de Covid-19, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 22.012.150, informou o Ministério da Saúde. Também foram contabilizadas 217 novas mortes pela doença, o que elevou o total de vítimas fatais da Covid no país a 612.587, acrescentou a pasta.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia na média das últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.

A média móvel de mortes diárias nos últimos 14 dias ficou neste sábado em 228, mínima desde 26 de abril de 2020, em comparação com pico de quase 3.000 em abril. O governo federal ainda informou neste sábado que há 181.824 pacientes de Covid-19 em acompanhamento no país.

Neste sábado, a Secretaria de Saúde da capital fluminense informou que a cidade do Rio de Janeiro chegou a zero internações por Covid-19 nos hospitais sob administração municipal, o que atribuiu ao avanço da vacinação contra o coronavírus.