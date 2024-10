Consórcio entre Kinea e Way vence leilão da rodovia BR-262/MG, conhecida como Rota do Zebu

O Rotas do Brasil, consórcio formado pela gestora de investimentos Kinea e pelas construtoras da Way Brasil, venceu o leilão rodoviário da BR-262/MG, conhecida como Rota do Zebu, que conecta o Triângulo Mineiro à região metropolitana de Belo Horizonte. A companhia ofereceu um desconto de 15,3% sobre a tarifa básica de pedágio. Acirrado, o leilão foi concluído após uma disputa com propostas em viva-voz.

O certame foi realizado na B3, sede da Bolsa de Valores de São Paulo, organizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em conjunto com o Ministério dos Transportes. Este é o quarto leilão rodoviário promovido pelo governo federal em 2024.

O BTG Pactual Infraestrutura III (do mesmo grupo de controle da Exame) ficou em segundo lugar, com uma proposta de desconto de 14,9%.

Segundo o edital, a disputa seria vencida por quem apresentasse o maior desconto sobre a tarifa de pedágio. No entanto, dependendo do deságio oferecido, o vencedor poderia ter que pagar um aporte adicional.

O contrato de 30 anos prevê investimentos de R$ 8,5 bilhões, sendo R$ 4,4 bilhões destinados a novas obras e R$ 4,1 bilhões a serviços operacionais.

Atualmente, o trecho da rodovia é administrado pela Concebra, concessionária controlada pela Triunfo, que também inclui outros trechos das rodovias BR-060 e BR-153.

Em 2020, a Concebra solicitou a devolução da concessão, e, em maio, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a relicitação da BR-262/MG, confirmando a extinção amigável dos contratos vigentes.

A empresa que assumir o contrato da nova concessão terá um pacote de melhorias para realizar. Em destaque, estão a duplicação de 44,3 quilômetros de rodovia, implantação de 168,87 quilômetros de faixas adicionais e de 3,63 quilômetros de vias marginais. Além disso, também ficará responsável por instalar um Ponto de Parada e Descanso (PPD), 17 passarelas de pedestres, 100 pontos de ônibus, além de três passagens de fauna.

O governo federal estima que 4,4 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas e que 63.765 empregos serão gerados da região metropolitana de Belo Horizonte até a área considerada a porta do Triângulo Mineiro.

O trecho da BR-262 em Minas Gerais é conhecido como Rota do Zebu devido à importância da pecuária na região.

Com uma extensão de 438,9 km, a rodovia conecta as cidades de Uberaba, importante polo pecuarista do Triângulo Mineiro, e Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre as melhorias previstas estão 44 quilômetros de duplicação e 168 quilômetros de faixas adicionais. A rodovia é um dos mais relevantes corredores logísticos do país, possibilitando a conexão do interior com os portos brasileiros.

