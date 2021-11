Com frutas para o mundo, Petrolina é a melhor cidade para o agronegócio

A cidade de Petrolina, em Pernambuco, situada às margens do rio São Francisco, se prepara para mais um recorde na exportação de frutas. Mais de 170 mil toneladas de manga e 50 mil toneladas de uva, os carros chefes da região, devem chegar a mais de dez países, como os Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, neste ano, movimentando mais de 300 milhões de reais.

Com investimentos em novas tecnologias e aumentos constantes em produtividade, o agronegócio em Petrolina registrou um crescimento em 2021 tanto em relação à lavoura permanente como temporária – e, no primeiro semestre, as exportações deram um salto de 48% em comparação ao mesmo período de 2020.

Por esses motivos, Petrolina é a primeira colocada no setor de agronegócio no ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios, elaborado pela consultoria Urban Systems. Na segunda posição está Patos de Minas, em Minas Gerais, e em seguida vem Barrerias, na Bahia.

Essa pujança vem exercendo impactos positivos em importantes indicadores econômicos. Entre janeiro e agosto deste ano, o saldo de empregos ficou no azul, com a criação de quase 8 mil vagas, um resultado 11,5% superior ao do mesmo período do ano passado. Não à toa, 57% dos novos postos de trabalho foram criados no setor agropecuário.

Nesse quesito, a região vai de vento em popa, especialmente no que diz respeito a um dos carros-chefes do agronegócio local, a manga. O município apresenta a maior densidade de plantação da fruta no país, com 12,5 mil hectares de propriedades rurais voltadas ao seu cultivo. Os negócios relacoinados à manga são responsáveis por 16.000 empregos diretos na região. A expectativa é que o agronegócio -- e a econnomia -- continue em ascensão.

O ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios é elaborado anualmente pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para EXAME, em seis segmentos econômicos: educação, comércio, serviços, indústria, mercado imobiliário e agropecuária.

Para chegar à lista das melhores cidades para o agronegócio, foram analisados doze indicadores, entre eles, a produtividade das lavouras permanentes e o saldo de empregos agrícolas de média e alta renda nas cidades com mais de 100 mil habitantes.

Em 2021, a consultoria também avaliou o ritmo de vacinação e taxa de letalidade da covid-19 em cada um dos municípios, no dia 15 de outubro, para uma fotografia de comparação.